Terzo Settore: fondi per 30 mln a enti Lombardia e Piemonte

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Gli enti del terzo settore di Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola potranno beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato per 30 milioni di euro. I fondi saranno messi a disposizione attraverso il progetto "Sostegno al Terzo Settore" promosso da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet Lombardia, Fondazione Onc, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.

"Sicuramente l'anno prossimo ci sarà un recupero ma nei prossimi sei mesi bisogna essere vicini a chi ha bisogno". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della presentazione dell'iniziativa. "Siamo già la banca più importante del terzo settore - aggiunge - e quindi, insieme agli altri soggetti coinvolti in questa iniziativa, in primis la fondazione Cariplo, abbiamo deciso di sostenere la possibilità di erogare finanziamenti ino a 30 milioni di euro a condizioni particolari".

Il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ha ricordato come a "causa della pandemia molti enti del terzo settore stanno vivendo una situazione di estrema fragilità, e un concreto rischio di non sopravvivere alla crisi". (ANSA).