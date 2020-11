Ripartono biblioteche Torino, prestito libri è sulla soglia

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Riprende, a Torino il prestito dei libri in presenza, anche se 'sulla soglia'. Dal 23 novembre, infatti, le Biblioteche civiche torinesi rimettono in campo non solo il Bibliobus, ma anche la possibilità di prendere in prestito libri e documenti su prenotazione e con ritiro su appuntamento e senza entrare in biblioteca, ma rimanendo, appunto, sulla soglia.

Riprende inoltre il suo viaggio la biblioteca a quattro ruote con il prestito e la restituzione tramite il Bibliobus, sempre effettuato all'esterno del mezzo, al quale sarà affiancato, in via sperimentale e su richiesta, un nuovo servizio di prestito a domicilio per le persone anziane o con difficoltà. Inoltre, restano comunque attivi i servizi di iscrizione online al prestito, la biblioteca digitale e la riproduzione digitale di documenti che si trovano nelle Biblioteche civiche Centrale e Musicale. Confermate anche le videoletture, i gruppi di lettura, le attività didattiche e laboratori online per le scuole.

