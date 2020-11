Droidcon Italy, edizione all digital con Huawei e Microsoft

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Huawei, Microsoft, innovazioni su realtà aumentata virtuale e mista a portata di smartphone: sono i protagonisti della settima edizione di Droidcon Italy, la più grande conferenza Android organizzata in Italia. L'evento targato Synesthesia - società digitale torinese - si terrà il 27 e il 28 novembre, con speaker da ogni angolo del pianeta e un format rinnovato, arricchito da keynote, tavole rotonde, interviste, hackathon e webinar. Live streaming e opportunità di interazione gli ingredienti che impreziosiscono questa digital event experience, riferimento in Europa sul sistema operativo mobile di Google, su cui ha deciso di puntare anche Huawei Italia, main sponsor dell'evento.

"Siamo entusiasti - commenta Stephen Duan, general manager consumer Business Group Huawei Italia - di partecipare come main sponsor al droidcon Italy; in Huawei ci impegniamo da sempre per fornire ai consumatori tecnologie innovative, per una user experience senza eguali, non solo a livello hardware. Abbiamo introdotto nuovi servizi e un app store proprietario che rappresenta la prima vera alternativa agli store tradizionali negli ultimi dieci anni: Huawei AppGallery. Per rendere il nostro store sempre più competitivo, stiamo lavorando al fianco degli sviluppatori, oltre 2 milioni in tutto il mondo".

"Per la perfetta riuscita di questa edizione e di tutte quelle che coinvolgono l'apparato dedicato agli eventi, Synesthesia ha messo in campo le sue migliori forze creando le soluzioni Advento.live e un team dedicato solo ai meeting sia digitali sia in presenza", sottolinea Enrico Beraldo, sdvento.live Director e Synesthesia Head of Events. (ANSA).