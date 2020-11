Covid: raccolto sos, sacchi vestiti in clinica alessandrina

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 NOV - Ha funzionato l'appello di Clotilde Armellini, il poliziotto penitenziario di 37 anni che da un mese è ricoverata, positiva al Covid-19, che aveva chiesto di aiutare i pazienti rimasti senza abiti e biancheria di ricambio. Stamattina alla Clinica Salus di Alessandria sono arrivati decine di pacchi, indirizzati a Clotilde. All'interno camicie, tute, felpe, mutande, canottiere. "Siamo tutti emozionati - dice Armellini -. Sia noi pazienti che il personale sanitario".

La donna aveva raccontato la condizione di "alcuni pazienti con l'intera famiglia positiva in quarantena. Ci sono moltissimi anziani che non hanno più niente da mettere e non hanno parenti che possono portare abiti puliti". Ora Oss e infermiere stanno catalogando i doni, che verranno poi distribuiti. "Grazie di cuore a tutti", aggiunge Clotilde Armellini (ANSA).