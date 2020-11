Covid: Fondazione De Agostini aiuta bimbi,Il libro come cura

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il 25 novembre parte a Novara il progetto "Il libro come cura", ideato dalla Fondazione De Agostini e promosso, in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione ed Educazione del Comune di Novara, in 10 servizi educativi 0-3 anni della città. L'annuncio è stato dato in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre.

L'iniziativa coinvolgerà circa 500 bambini, i loro genitori e 90 educatrici dei servizi educativi 0-3 anni della città. Fino a marzo 2021 la Fondazione De Agostini donerà ai servizi educativi coinvolti 20 albi illustrati, cinque per ogni tema che il progetto intende affrontare: paura, solitudine, imprevisto, distacco. I libri saranno a disposizione di bambini, educatori e famiglie. L'iniziativa comprende gli 8 nidi comunali, il Centro per le Famiglie e il Nido Primi Passi gestito dalla Cooperativa Sociale Gerico, che la Fondazione De Agostini ha sostenuto fin dalla sua apertura.

A Novara si inizierà nella settimana del 25 novembre con un incontro dedicato alla formazione delle educatrici sul tema "Io non ho paura della paura" a partire dalla lettura del libro Cane nero (di Levi Pinfold, Terre di Mezzo). (ANSA).