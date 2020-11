Rider: petardi in cassetta lettere Ugl Torino, indaga Digos

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Tre piccoli ordigni, di tipo pirotecnico, sono stati ritrovati oggi a Torino nella cassetta della posta della sede del sindacato UGL Piemonte di via Sacchi, al civico 43. Sull'episodio indaga la Digos. Si tratta dell'ennesimo episodio nei confronti del sindacato, finito nel mirino della protesta dei riders dopo la firma del contratto con AssoDelivery, che non soddisfa i fattorini.

"Un atto di violenza politica inaccettabile, il più grave rispetto agli altri anche dal punto di vista della pericolosità che ci auguriamo venga stigmatizzato dalle Istituzioni e dalle altre parti sociali", commentano Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Armando Murella, segretario Regionale, che condannano "con forza l'ennesimo e vile attacco".

"Danneggiare la sede di un sindacato significa attentare alla democrazia e alla libertà dei lavoratori, per questo non indietreggeremo di un millimetro e continueremo a difendere il CCNL Rider che per la prima volta in Europa riconosce diritti e tutele ai lavoratori del settore", concludono Capone e Murella.

