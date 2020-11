Riaperta 'strada delle Centovalli', usata da frontalieri

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 18 NOV - Riaperta la strada cantonale a Camedo, in Canton Ticino, sulla quale il 7 ottobre scorso era caduta un'imponente frana. Il collegamento tra Italia e Svizzera, utilizzato da centinaia di lavoratori frontalieri, era rimasto completamente interrotto poco dopo il confine di Ponte Ribellasca per diversi giorni e solo successivamente era stato attivato un transito a fasce orarie.

Oggi il Dipartimento del territorio svizzero ha comunicato ''che la strada delle Centovalli in località Camedo, viene riaperta completamente al traffico''. (ANSA).