Ponte di Alpignano, nuovi lavori partiranno in primavera

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - La Città Metropolitana di Torino sta ultimando il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del ponte di Alpignano lungo la strada provinciale 178, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture: i lavori partiranno nella primavera del 2021. Lo ha ribadito il consigliere metropolitano delegato ai Lavori Pubblici, Fabio Bianco, incontrando in videoconferenza gli amministratori locali e gli esponenti del Comitato Ponte Nuovo e delle associazioni locali.

Il cantiere farà seguito all'intervento dell'estate scorsa che aveva permesso l'apertura del ponte con il limite di peso per i veicoli di 3,5 tonnellate a pieno carico.

"Il progetto in fase di ultimazione - ha detto Bianco - prevede un investimento totale di 2 milioni di euro, che eliminerà i limiti di carico".

Prima degli interventi estivi, il ponte presentava fessure su tre pile principali della campata dell'arco, che sono state rinforzate.