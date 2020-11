Maltempo: Cuneo, carico aiuti a francesi isolati in Val Roya

(ANSA) - CUNEO, 18 NOV - Non si ferma la solidarietà cuneese versi gli abitanti della vicina valle Roya in Francia, ancora isolata dopo la terribile alluvione del 2-3 ottobre. Il consorzio turistico Conitours, da settimane, spedisce derrate alimentari via treno, l'unico collegamento rimasto dopo che le strade sono franate sui due versanti delle Alpi, a Limone (Cuneo) e Tenda (Francia). Sono consegnate direttamente nella stazione ferroviaria al sindaco di Tenda, Jean-Pierre Vassallo.

Ogni settimana viene inviato cibo in aiuto alla popolazione francese in difficoltà. Tutto è offerto da aziende e realtà produttive cuneesi (da multinazionali ad aziende locali): frutta, verdura, burro, formaggi, salumi, farine e preparati per dolci, prodotti dolciari, hamburger di bovino. "Un'operazione di solidarietà nata con naturalezza - spiega Beppe Carlevaris, presidente Conitours - nei primi giorni immediatamente successivi all'alluvione. La spedizione di ieri è stata la settima in un mese e mezzo". (ANSA).