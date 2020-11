Droga: nel box auto la base operativa del pusher, arrestato

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Era residente in provincia ma aveva affittato un appartamento con box auto a Torino, in zona San Paolo, per renderlo la base operativa della sua attività di spaccio. A scoprire il 28enne e arrestarlo la polizia che ha trovato nel garage sette chili di marijuana di ottima qualità.

Secondo quanto ricostruito in poco tempo il giovane era riuscito ad avviare una vera e propria attività di smercio nel quartiere, ma a tradirlo sono stati i movimenti sospetti dei numerosi clienti che andavano e venivano dalla via. Al momento dell'arresto gli agenti hanno trovato, oltre alla marijuana occultata nel box auto, anche 10 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e 5.500 euro in contanti. (ANSA).