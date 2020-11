Covid: Piemonte, 3.281 positivi, 63 morti

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Si conferma, nel bollettino dell'Unità di crisi regionale, la tendenza a un'attenuazione complessiva in Piemonte dei numeri della pandemia: l'incremento dei ricoverati è di +4 in terapia intensiva (in totale i pazienti sono 388), +58 negli altri reparti (5208). I decessi registrati sono 63, di cui 5 oggi.

I nuovi casi di positività sono 3281, a fronte dell'esito di 17755 tamponi; ieri erano stati 2606 con 16131 tamponi processati. In costante crescita il numero dei guariti, +1940; le persone in isolamento domiciliare sono 69.468. (ANSA).