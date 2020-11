Covid: chef torinese, food delivery cucina qualità è utopia

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Non tutti i titolari di ristoranti di qualità sono d'accordo sul fatto che, in tempi di lockdown, la consegna a casasa possa essere una soluzione praticabile, se non proprio un'ancora di salvezza per le loro attività. Tra i ristoratori fuori dal coro lo chef Enzo Gola, 57 anni, figlio d'arte, ristoratore dal 1981 in un apprezzato locale della collina torinese, il Ca' Mentin. "Non è pensabile - spiega - assimilare i ristoranti ai bar, così come nemmeno a trattorie o tavole calde. Sono tutti degnissimi mestieri ma molto diversi dal mio. Io non lavoro da solo: ho creato una brigata in cui ogni figura riveste un ruolo ben preciso. C'è chi mi affianca sui primi, chi sui secondi, chi segue tutti i dolci e la panificazione. Non possiamo lavorare su due porzioni di trippa - come mi hanno chiesto ieri al telefono".

"Abbiamo selezionato materie prime di altissima qualità che non possiamo però utilizzare a singhiozzo o su quantitativi minimi. - prosegue Gola - Il nostro è un menu che nasce per un buon 80% dalla spesa del giorno. La qualità ha costi - e tempi - completamente differenti. Così come le preparazioni: spesso i piatti delle nostre nonne richiedevano intere giornate di preparazione. Ecco perché se si parla di delivery 'di livello eccellente... di cui in molti casi si occupano gli chef stessi' mi viene come minimo da sorridere. La consegna non è uno scherzo, i costi sono proibitivi e vanno a scapito dei ragazzi sotto-pagati" Il titolare di Ca' Mentin pensa così, soprattutto in vista delle festività di fine anno, a specializzarsi in "menu completi da asporto, su misura, già rodati nelle passate esperienze dei catering e riproposti adesso con tutte le necessarie misure di sicurezza". (ANSA).