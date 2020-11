Apre il primo punto digitale Asl del Piemonte

(ANSA) - OVADA, 18 NOV - In provincia di Alessandria è stato attivato il primo Spa-Sportello di punto assistito in Piemonte; serve per attivare lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) e il fascicolo sanitario elettronico (si accede alla propria cartella clinica digitalizzata) gratuitamente e nell'immediato. L'operazione parte in via sperimentale nelle sedi dei distretti Asl Alessandria di Ovada e Acqui Terme grazie alla collaborazione con Tim. (ANSA).