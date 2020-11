Esclusa da scuolabus, colletta taxi per bimba nomade

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Non farà più a piedi i tre chilometri che dividono il campo nomadi di Strada della Berlia, in cui vive ai confini tra Torino e Collegno, e la scuola d'infanzia che frequenta. La bambina di 4 anni, a cui il Comune di Collegno ha sospeso in trasporto in Scuolabus perché la sua famiglia non è residente, andrà all'asilo in taxi, grazie alla generosità di un gruppo di cittadini che si è offerto di pagare privatamente le corse fino a quando l'udienza per il ricorso del padre non verrà discussa. (ANSA).