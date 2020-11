Navigazione Lago Maggiore, ripristinate le corse serali

(ANSA) - BAVENO (VCO), 17 NOV - Saranno ripristinate sul Lago Maggiore le corse serali dei battelli sulla tratta Stresa-Baveno.

Il nuovo orario invernale della Navigazione Lago Maggiore 2020-2021, per la tratta Stresa - Baveno, aveva visto il taglio di alcune corse serali, creando diversi malumori fra i residenti delle isole, gli operatori turistici e i lavoratori. Al "Tavolo territoriale per la determinazione delle esigenze effettive per lo sviluppo turistico e di linea della navigazione sui Laghi Ceresio e Verbano" i sindaci di Stresa e Baveno avevano chiesto il ripristino delle corse, ed ora la Direzione generale ha dato rassicurazioni in merito. (ANSA).