Tff: Opera Movie Show L'Anfora di Clio per le scuole

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - L'Opera Movie Show L'Anfora di Clio per le scuole è stata selezionata per partecipare alla 38esima edizione del Torino Film Festival nel programma Fuori Concorso Documentari e sarà trasmessa in anteprima nazionale sulla piattaforma MyMovies martedì 24 novembre alle 14, dove rimarrà visibile per 48 ore. Sarà poi messa a disposizione delle scuole aderenti al progetto Diderot e non solo.

Girata all'interno di Ogr Tech subito dopo il lockdown, a luglio, rappresenta una nuova sfida per la linea dedicata all'Opera del Progetto Diderot della Fondazione Crt prodotta con la Fondazione Accademia Perosi. Il format dell'opera show, realizzato per la prima volta in Italia con la regia di Mario Acampa, si trasforma in Opera Movie. L'Anfora di Clio chiude la trilogia ambientata sul Monte Elicona. I capitoli precedenti, La Vestale di Elicona (2017) e La Maschera di Erato (2018), hanno visto la partecipazione di oltre 22.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Piemonte e Valle d'Aosta.

"Non abbiamo avuto dubbi sull'affrontare la sfida della trasformazione dell'opera in formato cinematografico. Questo lavoro simboleggia la resilienza con la quale l'intero comparto culturale è pronto a portare avanti i propri progetti" spiega Stefano Giacomelli, direttore artistico dell'Accademia Peros.i "Arte e tecnologia, creatività e innovazione: è il mix che contraddistingue il primo esperimento di Opera Movie Show digitale, che Fondazione Crt promuove e sostiene per avvicinare i giovani al mondo della lirica, attraverso il rimando a tematiche e linguaggi delle generazioni Z e Alpha, le vere native digitali" afferma Massimo Lapucci, Segretario Generale della Fondazione Crt e direttore Generale delle Ogr. (ANSA).