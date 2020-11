Smog: Torino, scatta blocco fino a diesel euro 5

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Stop ai veicoli diesel fino agli Euro 5 da domani a giovedì a Torino, dove è scattato il livello arancione del semaforo anti inquinamento. Il provvedimento scatta per la prima volta, quest'anno, dall'entrata in vigore, ai primi di ottobre, dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria previsti dall'accordo di bacino padano del 2017, dal momento che nel capoluogo piemontese la concentrazione delle polveri sottili nell'aria ha superato i 50 microgrammi al metro cubo per più di quattro giorni consecutivi.

Da domani, dunque, dalle 8 alle 19 per il trasporto persone alle limitazioni permanenti si aggiungono i blocchi sui veicoli diesel fino a Euro 5 e sui benzina fino a Euro 1. Per il trasporto merci divieto di circolazione dei veicoli diesel con omologazione Euro 3 e Euro 4, dalle 8 alle 19. Il prossimo rilevamento dell'Arpa è previsto per giovedì e in base ai dati verrà deciso se confermare o revocare il provvedimento. (ANSA).