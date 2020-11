Smog: Coppa, blocchi scelta ideologica che ci penalizza

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "Scelte ideologiche che penalizzano ulteriormente imprese e lavoro, non coerenti con l'esigenza di ridurre gli assembramenti per contrastare la pandemia da Covid-19". Cosi la presidente di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa, boccia e chiede "di sospendere" i blocchi del traffico che scatteranno domani in base a quanto previsto dal livello arancione del semaforo antismog dell'Accordo del Bacino Padano.

"Ancora una volta si conferma che il livello delle polveri sottili non dipende dalla circolazione degli autoveicoli che, in questi ultimi giorni di lockdown, si è notevolmente ridotta per effetto delle misure anticovid" afferma Coppa evidenziando che "ad essere penalizzate saranno imprese e famiglie, visto che da domani i lavoratori dipendenti ed autonomi saranno costretti ad utilizzare il trasporto pubblico, laddove esistente, contribuendo ad aumentare il rischio di pericolosi assembramenti".

A fronte dei pesantissimi effetti dell'emergenza sanitaria sul sistema economico piemontese - conclude Coppa -, è urgente sospendere le misure restrittive previste dall'Accordo del Bacino Padano del 2017, a partire da un rinvio al prossimo anno del blocco dei diesel euro 4 e dei diesel euro 5 dopo quattro sforamenti". (ANSA).