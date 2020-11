Sequestravano clienti che non pagavano la droga, 4 arresti

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Costringevano i clienti in ritardo con i pagamenti della droga a spacciare per loro, per ripianare i debiti. In caso contrario, non esitavano a picchiarli e sequestrarli, impossessandosi talvolta anche dei loro beni, come auto e telefoni cellulari. Quattro italiani sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino perché ritenuti responsabili di sequestro di persona, rapina, estorsione, minaccia e lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, era scattata nel dicembre dello scorso anno in seguito al sequestro di un 32enne fuori da una discoteca. L'uomo riuscì a liberarsi lanciandosi da un'auto in corsa, facendo così partire gli accertamenti dei militari della Compagnia di Moncalieri che questa mattina all'alba hanno fatto scattare gli arresti.

La banda gestiva lo spaccio in alcuni locali pubblici della provincia torinese. (ANSA).