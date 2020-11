Lavazza si allea con Smeg, nuova macchina espresso di design

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Un'alleanza all'insegna del Made in Italy unisce due settori distintivi del nostro Paese, caffè e design. E' quella fra Lavazza e Smeg che ha portato alla nascita di Lavazza A Modo Mio Smeg, la nuova macchina espresso per gustare un caffè preparato con un oggetto di stile e design. La nuova macchina della famiglia A Modo Mio, nata dalla collaborazione tra due brand che da sempre rappresentano nel mondo l'eccellenza italiana nel design e nell'innovazione, combina dunque l'expertise nel mondo dell'espresso di Lavazza con l'iconico stile di Smeg.

"Lavazza A Modo Mio Smeg è un elogio allo stile di vita italiano, di cui l'espresso ed il design sono tra le icone più riconosciute al mondo", sottolinea Pietro Cacace, Portfolio Strategy Director del Gruppo Lavazza. "La collaborazione fra le due aziende - aggiunge -, offre una nuova esperienza di degustazione del vero espresso italiano, esaltando anche nella bellezza del design questo momento di piacere". Un connubio in cui le due aziende fondono il valore del prodotto e dello stile italiano. "Due brand storici, portavoce nel mondo dei valori dell'Italianità - conferma Federico Rossi, Sda Business Division Director di Smeg - si uniscono per creare una macchina del caffè che parla di stile, di innovazione e di qualità. Lavazza A Modo Mio Smeg è un oggetto che vuole celebrare l'eccellenza del design e del caffè espresso, in una linea ergonomica, compatta e dallo stile unico che arreda con eleganza e colore la cucina".

(ANSA).