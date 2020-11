In Piemonte 3476 positivi, guariti oltre 50 mila

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Sono 3476 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte, nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionali, con una quota del 32% di asintomatici. I tamponi processati sono 15092, le vittime 71, di cui 16 oggi. In terapia intensiva l'incremento è di 6 malati, mentre il dato degli altri reparti è +153, un incremento, quest'ultimo, che "non è da considerare in termine assoluto - precisa la Regione - perché include il riallineamento sulla piattaforma dei dati dei ricoveri effettuati negli ultimi 3 giorni, soprattutto nelle strutture private. Quindi, il dato da considerare - prosegue la Regione - è la media degli 3 ultimi giorni che si attesta su un aumento di circa 60 ricoveri al giorno, in linea con l'andamento dell'ultima settimana".

Il bilancio riporta anche 1694 'nuovi guariti' che portano il totale da inizio pandemia a 50884. Le persone in isolamento domiciliare sono 67.488. (ANSA).