Il ko di Busquets meno grave, starà fuori solo per una settimana

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Sergio Busquets, che ha subito un duro colpo al ginocchio nella partita giocata sabato sera dalla Spagna in Svizzera, rimediando una distorsione, resterà fuori solo per una settimana e non tre, come invece era apparso in un primo momento. Lo rivela Cadena Ser. Busquets, dunque, salterebbe con il Barcellona solo la sfida sabato prossimo al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid e, molto probabilmente, quella successiva di Champions League a Kiev, contro la Dinamo. (ANSA).