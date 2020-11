Giornata prematuro, arcate ponti Torino si colorano di viola

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Più di 60 Paesi nel mondo aderiranno domani, 17 novembre, alla Giornata mondiale del neonato nato pretermine. In serata in contemporanea nel mondo, verrà illuminato un punto di interesse in ogni città, con una luce di colore viola. I fili di piccole calzine da neonato e il colore viola sono il simbolo di questa giornata. A Torino s'illumineranno di viola le arcate di 4 ponti: ponte Vittorio Emanuele I di piazza Gran Madre, ponte Umberto I di corso Vittorio Emanuele II, ponte Isabella di corso Dante e ponte Balbis di corso Bramante. Le iniziative torinesi sono organizzate da Piccoli Passi Onlus, l'associazione presieduta dal professore Claudio Fabris, che sostiene la Neonatologia dell'Università e aderisce a Vivere Onlus (Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia).

L'Associazione ha ricevuto anche quest'anno il patrocinio da parte della Citta'. Anche il Comune di Chieri illuminerà di viola il campanile di San Giorgio.

Ogni anno l'Associazione Piccoli Passi Onlus organizza una conferenza per informare sul tema della prematurità. Quest'anno la pandemia impedisce di organizzare un evento in presenza ed è stata scelta la modalità online su piattaforma Webex. Tra le 16 e le 17 si svolgerà una web conference proprio sul tema Covid-19, che ha un impatto su tutti gli ambiti di cura, compresi quello della gravidanza, del parto e della nascita pretermine. Si parlerà delle difficoltà dovute al Covid affrontate dai professionisti e dai genitori, delle strade di compromesso che sono state tentate, di cosa si è riuscito a costruire.

In Piemonte nascono ogni anno circa 3.000 bambini prima delle 37 settimane di gravidanza, 400 gravemente pretermine. (ANSA).