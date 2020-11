Covid: Alessandria, consigliere positivo posta foto a spasso

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 NOV - Consigliere comunale di Alessandria positivo al Covid-19 pubblica una foto su Facebook mentre passeggia in città: "Stavo solo tornando a casa", sostiene. È Mauro Bovone (Forza Italia), che sui social scrive: "Amici! Uscito ora. Quattro passi per rincasare, ariaaaa! Ora rinchiuso, aspettando risultato negativo! MASCHEINA sempre". La foto è stata scattata in via Milano.

Il segretario cittadino del Pd di Alessandria, Rapisardo Antinucci, commenta: "C'è un problema ad Alessandria. In due giorni, solo in due giorni. Un assessore pubblica un post dove si sostiene che il Covid è un complotto e il governo volontariamente sta uccidendo i cittadini. Un altro nel giorno dove un bambino di 6 mesi muore in mare scrive che gli immigrati vivono in lussuosi hotel. Un consigliere, sempre della maggioranza di centrodestra, pubblica su Fb, con tanto di foto, una sua passeggiata in attesa dell'ultimo tampone; è vietato penalmente uscire fino al definitivo tampone negativo. Ma da chi siamo governati ad Alessandria? Dove avete trovato questa classe dirigente? E caro Sindaco, non basta dissociarsi. Non possiamo affrontare un momento così drammatico con una città diretta da una sottospecie di circo Barnum. Ora basta". (ANSA).