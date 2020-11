Cisl: Franco Ferria nuovo segretario generale Fai Piemonte

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Franco Ferria, 59 anni, albese, è stato eletto oggi, con 25 voti su 26, segretario generale della Fai Cisl Piemonte, la federazione agricola, alimentare, ambientale e industriale della Cisl.

La sua elezione è avvenuta, attraverso un sistema elettronico a distanza, durante i lavori del Consiglio generale della federazione, riunito in videoconferenza, alla presenza dei segretari generali di Fai Cisl e Cisl Piemonte, Onofrio Rota e Alessio Ferraris e al sub reggente Alessandro Anselmi.

La Fai Cisl Piemonte conta più di 9 mila iscritti e con l'elezione del nuovo segretario regionale esce da un periodo di reggenza durato due anni.

Ferria muove i suoi primi passi in Cisl nei primi anni '80.

Il suo percorso sindacale si svolge tutto all'interno della Fai Cisl. Dipendente della Ferrero di Alba, viene eletto delegato, poi rsu e nel 2001 nella segreteria territoriale di Cuneo di cui diventa segretario generale nel 2011.

"La progettualità, il clima partecipativo, la collaborazione e il lavoro di squadra - afferma Ferria appena eletto - credo siano per il prossimo futuro le componenti essenziali per dare continuità ad una federazione impegnata in tanti ambiti e responsabilità. Il settore agroalimentare in Piemonte ha bisogno di proposte innovative e di rilancio con un particolare attenzione alla innovazione, tutela del territorio e sostenibilità ambientale". (ANSA).