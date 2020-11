Adisco, Francesca Lavazza nuova presidente sezione Piemonte

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Francesca Lavazza è la nuova presidente della sezione piemontese di Adisco, da 20 anni impegnata nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo della cultura della donazione del sangue cordonale e della riqualificazione dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Subentra alla madre, Maria Teresa Rey Lavazza, che ne è stata presidente fino alla sua morte, lo scorso luglio.

L'ultimo grande intervento, avviato il 21 ottobre, porterà alla realizzazione degli Ambulatori di Oncologia pediatrica del primo piano dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, in tutto 1.000 metri quadri articolati in quindici ambulatori, quattro camere di degenza temporanea, tre sale di attesa, sette studi medici, oltre ad una serie di servizi e spazi riservati al personale ospedaliero. Il cantiere, della durata prevista di cinque mesi, dovrebbe concludersi nella primavera 2021.

"La riqualificazione degli ambulatori - spiega Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambini - porterà a una migliore assistenza per i pazienti, affetti da patologie oncologiche e ai loro familiari". (ANSA).