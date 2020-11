Tav: fine pena Dosio, 'potrò tornare a essere presente'

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - "Da oggi per me fine pena. Ma la liberazione vera ci sarà quando saremo libere tutte e tutti. Il vostro affetto è stato ed è per me un aiuto e una gioia immensa.

Ora potrò di nuovo essere presente dove e quando sarò utile". E' il messaggio diffuso da Nicoletta Dosio, attivista No Tav della Valle di Susa, nel giorno in cui termina l'esecuzione della sua condanna a un anno di reclusione. Dosio, dopo avere rifiutato le misure alternative alla detenzione, ha scontato la pena in parte in carcere e in parte ai domiciliari.

"Un giorno di gioia per la fine di una reclusione ingiusta" è il commento di Ezio Locatelli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista a Torino. (ANSA).