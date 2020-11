Covid: tamponi Torino ok, è Giampaolo membro staff positivo

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Hanno dato esito negativo i nuovi tamponi a cui oggi sono stati sottoposti i giocatori del Torino, in isolamento da venerdì sera per la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Asintomatico, e in isolamento, secondo quanto si apprende in ambienti sportivi torinesi si tratterebbe del tecnico Marco Giampaolo, in forse dunque per la trasferta di domenica prossima contro l'Inter. La notizia non viene confermata dal club granata, che però non comunica mai il nome dei propri tesserati positivi ai test. (ANSA).