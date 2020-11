Covid: Piemonte, salgono a 32 laboratori analisi tamponi

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Sono saliti a 32 in Piemonte i laboratori per processare i tamponi molecolari in funzione di ricerca dei casi di Covid. Ai 28 già esistenti se ne sono aggiunti in questi giorni altri quattro. E' quanto ricorda la Regione in una nota.

Dei 32 laboratori, 21 sono pubblici e 11 privati. (ANSA).