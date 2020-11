Covid: in Piemonte continua calo nuovi positivi, oggi +3.682

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Sembra continuare la tendenza al calo dei casi di positività al Covid in Piemonte: oggi ne sono stati registrati 3.682, a fronte dei 4.471 di ieri e dei 5.258 del giorno precedente.

Dei nuovi casi, circa il 32% (1.170) sono asintomatici.

I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono 45, undici dei quali avvenuti oggi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 5.046.

I ricoveri in terapia sono dodici in più rispetto a ieri (in tutto sono 372), quelli in altri reparti sono 19 (4.921).

