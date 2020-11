Covid: Cirio, Mattarella ha espresso gratitudine al Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - "Questo pomeriggio ho ricevuto una chiamata dal Presidente Mattarella che ancora una volta, come fa spesso dall'inizio di questa emergenza, ha voluto esprimere al nostro Piemonte la sua vicinanza e la gratitudine per lo sforzo enorme che il territorio e tutti gli operatori sanitari stanno mettendo in campo per fronteggiare la pandemia".

E' il testo di un post lasciato su Facebook da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

"Il Presidente della Repubblica ha anche richiamato l'importanza del senso di responsabilità di ognuno di noi: oggi più che mai è fondamentale essere uniti per riuscire a portare il nostro Paese fuori da questa emergenza così complessa per tutti". (ANSA).