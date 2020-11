Striscione nel centro di Torino, 'Giornalista terrorista'

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Uno striscione con la scritta 'Giornalista terrorista' è comparso stamani a Torino in corso Marconi angolo via Madama Cristina, nel quartiere San Salvario.

La Digos ha avviato degli accertamenti. Nella zona vi sono le redazioni dei quotidiani cittadini ma non è escluso che il gesto sia rivolto contro qualcuno in particolare. Quanto alla matrice, per ora non ci sono indicazioni. Negli ultimi giorni, però, soprattutto sui social network, gli organi di stampa sono stati spesso criticati da chi sostiene che diffondono notizie allarmistiche sull'emergenza sanitaria. (ANSA).