Ramos supera Buffon, è il più presente in Nazionale

(ANSA) - BASILEA (SVIZZERA), 14 NOV - Il difensore spagnolo Sergio Ramos, titolare questa sera nella sfida di Nations League che la Spagna sta giocando contro la Svizzera, a Basilea, ha festeggiato la 177/a presenza in una Nazionale e superato Gigi Buffon, che deteneva il primato europeo.

Il 34enne pilastro del Real Madrid era già diventato il calciatore spagnolo con il maggior numero di partite in Nazionale lo scorso anno, in una partita delle qualificazioni a Euro 2020, con la Norvegia (1-1).

La prima presenza di Sergio Ramos con la 'Roja' risale al 26 marzo 2005, in un'amichevole contro la Cina. Ramos adesso è a 7 presenze dal record mondiale assoluto, in possesso dell'ex centrocampista offensivo egiziano Ahmed Hassan, fermo a 184.

