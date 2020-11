Dpcm: presidio in centro Torino, libertà non è negoziabile

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Presidio anti Dpcm oggi pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per rivendicare "la libertà, un valore non negoziabile", come scritto sullo striscione esposto davanti al palazzo della Regione. Un centinaio i partecipanti radunati da Marco Liccione, portavoce della protesta, che durante la manifestazione ha accusato i giornalisti di "oscurare la verità".

Domani pomeriggio, sempre in piazza Castello, è in programma un'altra manifestazione, quella organizzata dalla Alleanza Partite Iva, a cui hanno aderito 12 sigle, comprese le associazioni dei commercianti ambulanti che già nei giorni scorsi hanno fatto sentire i loro dissenso nei confronti delle misure anti Covid. (ANSA).