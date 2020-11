Covid: ospedale Cuneo, container ampliano pronto soccorso

(ANSA) - CUNEO, 14 NOV - Il pronto soccorso dell'ospedale di Cuneo si amplia grazie all'installazione di quattro container e due tunnel provvisori. I moduli sono stati ordinati in estate in vista della seconda ondata di Covid, in collaborazione tra protezione civile, ospedale e fondazione Crc.

Il materiale sarà consegnato questa sera e inizieranno subito i lavori di allestimento nel cortile interno del maggiore pronto soccorso della provincia (tra 70 e 80 mila "passaggi" ogni anno), a cura di 15 volontari della protezione civile. Saranno così create aree "non sanitarie" per osservazione e attesa dei pazienti. I 4 container, pagati dalla Fondazione Crc, resteranno poi in dotazione alla protezione civile (ANSA).