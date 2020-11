Covid: frenano ricoveri in Piemonte, superati 5mila decessi

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - La pandemia da Coronavirus sembra frenare in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 decessi, 5 dei quali verificatisi oggi, e 4.471 contagi, contro i 5.258 di ieri. In calo anche i ricoveri: 7 in terapia intensiva, che ora sono dunque 360, 12 negli altri reparti, per un totale di 4.890. I tamponi processati sono stati 19.715. I piemontesi in isolamento domiciliare sono 63.953.

Dall'inizio della pandemia, i decessi in Piemonte superano quota 5mila (5.001), mentre i contagi totali sono 121.783 a fronte di 47.567 pazienti guariti. (ANSA).