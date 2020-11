Covid: clienti e proprietario intenti a bere, chiuso bar

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Bevevano clienti e proprietario in un bar di via De Sanctis, a Torino, nonostante le disposizioni anti Covid. E' la scena cui si sono trovati ad assistere gli agenti della polizia che, impegnati nei controlli, si sono avvicinati dopo essere stati attirati dalle luci interne accese del locale e dal vociare. La serranda esterna era stata in parte abbassata.

Quando sono entrati nel bar gli agenti hanno individuano il proprietario del locale, dietro il bancone, intento a servire e consumare lui stesso bevande alcoliche insieme ad altri tre clienti.

Tutti i presenti sono stati sanzionati per non aver mantenuto il distanziamento minimo interpersonale, ed il locale è stato chiuso per la durata di cinque giorni. (ANSA).