Covid: Asti, ambulanti in piazza per protesta

(ANSA) - ASTI, 14 NOV - Con lo slogan "Il lavoro è un bene di prima necessità" e i clacson dei loro automezzi sono scesi in piazza ad Asti questa mattina gli ambulanti della città per protestare contro le politiche anti Covid.

La nuova normativa ha ridotto i banchi dei mercati al solo settore agroalimentare, costringendo numerosi commercianti alla pausa forzata.

La manifestazione si è svolta in sicurezza e ha visto a fianco degli ambulanti il sindaco, Maurizio Rasero ("Ho fatto questo lavoro per tanti anni"), l'assessore Marcello Coppo e diversi rappresentanti della Giunta.

"Gli acquisti all'aperto - ha detto Coppo - sono i più sicuri.

La provincia di Asti non è quella con la situazione più critica.

Probabilmente se le norme fossero decise su base provinciale e non su base regionale, ci sarebbero meno disagi". (ANSA).