Vendono caramelle alla cocaina, arrestati a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Cocaina confezionata in modo da sembrare caramelle. Così vendevano le dosi una coppia di Moncalieri (Torino) arrestata dai carabinieri. L'uomo e la donna avevano trasformato la loro auto in una sorta di negozio per lo spaccio.

I clienti si avvicinavano con le loro vetture e lo scambio droga - denaro avveniva attraverso i finestrini. I militari, che stavano effettuando dei controlli anti Covid, hanno assistito a una cessione e sono intervenuti. La perquisizione ha permesso di trovare nella borsetta della donna 20 dosi di cocaina, che sembravano caramelle, pronte per lo spaccio. A casa della coppia, i carabinieri hanno trovato 350 grammi di droga, tra cocaina (150 grammi) e hashish (200 grammi.), 400 euro e tutto il kit per il confezionamento dello stupefacente. Cento dosi erano già state preparate per essere vendute. (ANSA).