Tennis:Awe Group,orgogliosi essere partner Atp Finals Torino

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Finalmente torniamo nella nostra città per contribuire a creare l'evento più coinvolgente nel panorama tennistico internazionale: una celebrazione del tennis in una Torino che si apre al mondo". Non nasconde la soddisfazione Romy Gai, presidente di Awe International Group Plc di Londra, capofila del raggruppamento di imprese che è stato scelto come partner per lo sviluppo del Masterplan delle Nitto Atp Finals che Torino ospiterà dal 2021 al 2025.

Per Gai "è stato emozionante scoprire che Torino avrebbe ospitato le Atp Finals per 5 anni. E ora siamo orgogliosi di essere parte di questo evento straordinario. Un orgoglio e un'emozione che, nella nostra sede di Torino, condividiamo dal principio con i nostri compagni di squadra, Arriva, Camerana&Partners, Kpmg, Nielsen Sports, Politecnico di Torino.

Una cordata di rilievo internazionale - evidenzia - che con passione lavora in ogni angolo del mondo".

Al momento non sono ancora stati svelati i dettagli del progetto, che in qualche modo rappresenta una continuità con la Torino olimpica di cui uno dei partner fu protagonista. "Vorrei ritornare allo spirito sportivo e all'entusiasmo del 2006 - sottolinea Benedetto Camerana, principal di Camerana&Partners -, e in particolare rinnovare i principi dell'Arco Olimpico, il mio principale contributo ai Giochi. Vorrei che la strategia progettuale per il Masterplan - spiega - sia quella di sublimare le opere di allestimento temporaneo, comunque del tutto funzionali, caricandole di valori di comunicazione e trasformandole anche in un simbolo dell'evento e del territorio". (ANSA).