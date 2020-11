Tennis: Appendino,percorso verso Atp Finals prosegue spedito

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Nonostante le difficoltà del momento legate agli effetti della pandemia da anche sul mondo dello sport, la preparazione della nostra città come prossima sede delle Nitto Atp Finals prosegue senza rallentamenti". A sottolinearlo la sindaca di Torino e vicepresidente della Federtennis, Chiara Appendino.

"L'individuazione del masterplan di Awe International Group, un raggruppamento con molta Torino al suo interno, scelto tra dieci proposte attraverso un beauty contest di livello internazionale - aggiunge - e il passaggio delle consegne tra Londra e Torino che avverrà tra qualche giorno, rappresentano un passo importante lungo la strada che, nel novembre del 2021, inaugurerà il quinquennio torinese del prestigioso evento tennistico che non solo avrà un grande effetto promozionale per il nostro territorio, ma anche importanti ricadute economiche per Torino e il Piemonte".

Anche per il presidente della Regione Alberto Cirio, "mentre le energie di tutti noi sono concentrate nel fronteggiare l'emergenza sanitaria e far uscire la nostra regione e il nostro Paese dalla situazione difficile che stiamo vivendo, c'è bisogno anche di poter dare al nostro territorio una prospettiva. Le Nitto Atp Finals rappresentano proprio questo - conclude -, un'opportunità importante, ma soprattutto, in questo momento, la voglia e la forza del Piemonte e dell'Italia di guardare al futuro e andare avanti". (ANSA).