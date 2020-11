Nessuna stretta ma più controlli in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Controlli anti Covid intensificati, nel fine settimana a Torino, soprattutto nel centro storico e nei parchi. Lo a deciso il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito oggi dal prefetto Claudio Palomba alla presenza del governatore Alberto Cirio, della sindaca Chiara Appendino e dei vertici delle forze dell'ordine. I controlli riguarderanno, in particolare, il rispetto delle limitazioni alla mobilità, le modalità di svolgimento delle attività motorie e di quelle sportive, e la prevenzione degli assembramenti. In relazione all'esito del fine settimana il Comitato, che rivolge un appello "all'adozione di comportamenti responsabili", si è riservato di valutare l'adozione di misure più restrittive. (ANSA).