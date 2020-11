Intesa: un successo le lezione di Barbero, 500mila ascolti

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Da materia per gli esperti a fenomeno di massa: la Storia può raggiungere il pubblico generalista se a raccontarla è un divulgatore abile e appassionato come Alessandro Barbero e a diffonderla i formati e le risorse messe a disposizione dalla tecnologia, dal live streaming ai podcast. La prima lezione del ciclo di incontri con il docente di Storia medievale al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, il 5 novembre, è stata seguita da 2.500 persone in diretta su group.intesasanpaolo.com.

"Le visualizzazioni successive sono state oltre 300mila, per 500mila persone raggiunte - aggiunge Fabrizio Paschina, responsabile Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo - Con contatti anche dagli Stati Uniti". Dopo l'evento ogni puntata viene pubblicata come nuovo episodio del podcast "Alessandro Barbero. La storia, le storie" di Intesa Sanpaolo On Air, disponibile sulle piattaforme più conosciute: Spotify, Google e Apple Podcast.

La collezione include anche le lezioni delle passate edizioni: cinque anni di incontri con temi che spaziano dalla storia del Regno Sabaudo all'Unità d'Italia, da Cavour alla Rivoluzione francese. Non si trova solo la storia: la piattaforma si propone come luogo d'ispirazione e di scambio su temi come il futuro, la sostenibilità, l'inclusione e la cultura. "Qui gli ascolti hanno superato i 170mila - conclude Paschina - Un altro dato positivo che ci convince ad andare avanti con queste attività".

Il finale del ciclo di incontri che Barbero ha dedicato alle grandi donne della Storia sarà il 19 novembre: dopo Santa Caterina da Siena e Giovanna d'Arco racconterà la poetessa russa Anna Achmatova, che ebbe il coraggio di scrivere i suoi versi anche in mezzo all'orrore della guerra. Tra le voci più alte della poesia del Novecento, ha guardato in faccia il conflitto mondiale e la rivoluzione, il terrore staliniano e l'invasione nazista. (ANSA).