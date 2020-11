Covid: per 'orfani' palestra nasce piattaforma AllenaMenti

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - "Movimento, movimento, movimento. Il corpo ha in sé la medicina più forte per guarire e curare diverse patologie comprese depressione, ansia, obesità, diabete, disturbi alimentari e ora anche il panico da Covid.

Corpo e psiche devono camminare insieme. Un aspetto che purtroppo in Italia viene ancora troppo poco sottolineato e che in un momento difficile come questo, che vede anche le palestre chiuse e un minore accesso alla mobilità personale, dovrebbe invece venir ben spiegato a tutti". Michela Calandretti, psicologa clinica della riabilitazione, trainer e scrittrice di testi sul benessere, è un fiume in piena. "Nella prima fase del Covid - spiega - ho creato, insieme a Paolo Donato, manager dello sport, la piattaforma 'AllenaMenti' per aiutare i nostri clienti rimasti senza palestra, malati oncologici, gruppi di diabetici e di persone in cura psicologica, gli atleti del Club Scherma di Torino, a fare esercizi, ma anche ad individuare il percorso personale più idoneo". "Con la seconda ondata Covid - aggiunge Donato - ci siamo trovati a gestire una marea di richiesta di aiuti. Certo per noi è un lavoro, ma è anche una responsabilità. Molte persone sono davvero in crisi e scoprendo il potere del movimento, anche fatto in casa, escono dal tunnel". (ANSA).