Asl To3 continua 'altri' interventi, uno in diretta mondiale

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - L'emergenza Covid non ha interrotto l'attività oncologica e gli interventi salva-vita nelle strutture sanitarie dell'Asl To3. Il 20 novembre l'ospedale Agnelli di Pinerolo effettuerà addirittura un'operazione in diretta mondiale, nell'ambito del 31/o Congresso internazionale di Chirurgia dell'Apparato digerente.

Si tratta di un innovativo trattamento di chirurgia mininvasiva avanzata per la cura del tumore maligno al colon. A compierlo sarà la struttura di Chirurgia diretta da Andrea Muratore, invitata a partecipare al congresso per il secondo anno consecutivo, in quanto Pinerolo è centro di riferimento per la chirurgia mininvasiva della patologia colorettale. Un privilegio riservato a sole 95 sale operatorie di tutto il mondo.

"Pur nelle difficoltà di questa fase - dice il direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso - stiamo garantendo l'attività oncologica e gli interventi urgenti. La partecipazione a questo congresso mondiale non è solo un riconoscimento per la qualità dell'attività svolta, ma è anche un segnale importante della volontà di continuare a tutelare i pazienti più fragili in questo momento". (ANSA).