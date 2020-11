Artissima, a Renato Leotta Premio Fpt Sustainable Art

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Renato Leotta, artista torinese di 38 anni, è il vincitore della prima edizione del Premio Fpt for Sustainable Art, promosso da Fpt Industrial e assegnato all'autore la cui ricerca e le cui opere sono frutto di una filiera concettuale e produttiva virtuosa e sostenibile.

Nell'ambito di Artissima Unplugged Stasi Frenetica, presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, l'artista ha presentato l'opera 'Mare', un 'orizzonte' che fa parte della serie di teli intinti in acqua marina la cui trama è disegnata dal sale cristallizzato sul cotone.

Renato Leotta è stato presentato dalla galleria Madragoa di Lisbona, selezionata per la sezione Dialogue/Monologue di Artissima. Il Premio Fpt for Sustainable Art è stato conferito da una giuria internazionale. "Il lavoro di Renato Leotta - si legge nella motivazione - all'apparenza minimalista, affronta importanti questioni ambientali senza diventare documentale.

L'opera Mare presenta un nuovo approccio a un genere tradizionale come la pittura paesaggistica, reinterpretando il suo processo (ANSA).