Non pagarono Bonus Renzi, denunciati ex vertici Manital

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - La guardia di finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 29 milioni di euro nei confronti degli ex rappresentanti legali di ManitalIdea Spa, società eporediese leader nella fornitura di servizi di facility management e consulenza gestionale con 5mila dipendenti e clienti in tutta Italia. Nell'ambito dell'operazione 'Piazza Pulita', coordinata dalla procura di Ivrea, sono stati denunciati gli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione. Tra le contestazioni l'inesistente erogazione degli 80 euro mensili del Bonus Renzi.

Secondo la guardia di finanza tra il 2016 e il 2019 sarebbero stati omessi per oltre 25 milioni di euro i versamenti dovuti al fisco per le ritenute d'imposta operate dall'impresa sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei professionisti. Per abbattere quanto dovuto all'erario, sarebbero anche stati utilizzati crediti d'imposta inesistenti per oltre 4 milioni di euro destinati ad attività di ricerca e sviluppo non certificate.

Sequestrati una cinquantina di conti correnti e rapporti finanziari, anche all'estero, sette immobili nelle province di Torino, Napoli e Latina, quote di tre società nelle province di Torino e Roma e cinque motociclette supersportive di valore.

