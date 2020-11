Embraco: 56 mln per newco Italcomp tra Chieri e Belluno

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Ammonta a 56 milioni di euro l'investimento complessivo per l'avvio della newco Italcomp. In particolare per lo stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri sono previsti altri 8 milioni di euro per installare una linea di produzione di motori per lavatrici, in aggiunta ai 10 milioni per la produzione di compressori per frigoriferi, mentre a Mell saranno destinati 38 milioni. Lo ha annunciato il commissario di Acc, Maurizio Castro, nel tavolo convocato al Mise dal sottosegretario Alessandra Todde con Fim, Fiom e UIlm. per fare il punto sul piano di rilancio della ex Embraco di Riva di Chieri e della Acc di Mel (Belluno).

La produzione industriale dovrebbe partire a gennaio 2022.

Restano da chiarire - spiegano Fim, Fiom e Uilm - i volumi occupazionali garantiti dal piano, tenendo in considerazione che i lavoratori in forza alla ex Embraco sono circa 400, per i quali la cassa integrazione scadrà a luglio 2021, e quelli Acc circa 300. (ANSA).