Covid: Torino, traffico -40% nel weekend -26% in settimana

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Nel primo weekend di Torino in 'zona rossa' il traffico, rispetto al fine settimana precedente, è calato del 40%, e il confronto con lo stesso periodo del 2019 è - 52% mentre nei primi giorni feriali della settimana la diminuzione è stata del 26% rispetto agli stessi giorni della settimana precedente e del 36% rispetto a quella di un anno fa.

Sono i primi dati elaborati dalla Centrale della Mobilità del Comune, gestita da 5T, sugli effetti del Dpcm del 6 novembre sulla mobilità cittadina.

Nella sola zona centrale, corrispondente alla Ztl, il calo, riferito rispettivamente a una settimana e un anno fa, è stato del 46% e del 68% nel fine settimana e del 22% e 46% nei giorni feriali. Diminuita anche l'occupazione dei parcheggi in struttura, -14 e -33% nel weekend e -14 e -30% in settimana. E se i passaggi in bicicletta registrano, a loro volta, un calo rispetto alla settimana precedente, si segnala invece un aumento nel fine settimana se paragonato allo stesso periodo del 2019.

Nel primo weekend di 'zona rossa' c'è stata infatti una diminuzione del 10% rispetto al fine settimana precedente, ma un aumento del 7% rispetto al 2019, complice anche il bel tempo.

Nei giorni feriali, invece, il dato è -9% rispetto agli stessi giorni di una settimana fa e -8% rispetto al 2019. (ANSA).