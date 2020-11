Covid: Torino Solidale segue stabilmente 7400 famiglie

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Torino Solidale, la rete creata dal mese di marzo dalla Città per far fronte all'emergenza economica legata alla pandemia, segue stabilmente 7400 nuclei familiari distribuendo mensilmente 11-12 mila panieri, circa 250 tonnellate di cibo e beni primari. La maggior parte delle richieste arriva dalla zona nord della città, dove è concentrato anche il maggior numero di famiglie con minori, mentre nella zona sud c'è una prevalenza di persone in età elevata e di nuclei più piccoli. La fotografia è stata presentata oggi, in commissione, dall'assessora al Welfare Sonia Schellino che ha ribadito come si sia "voluta cogliere l'occasione dell'emergenza per pensare a una rete più stabile di aiuto alla povertà alimentare".

Attualmente gli Snodi che fanno parte della rete sono saliti a 12 con il rientro stabile del Gruppo Abele "e molti - ha spiegato Schellino - hanno sviluppato in proprio attività complementari, creando un effetto moltiplicatore in ottica di welfare di comunità". Finora Torino Solidale ha potuto contare su fondi per 2 milioni, ai quali si aggiunge l'ulteriore milione stanziato dalla Giunta, "il che ci permette - ha affermato l'assessora - di affrontare i primi mesi del 2021 e arrivare tranquillamente alla primavera". (ANSA).